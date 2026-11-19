Глобальную версию HONOR Watch 6 Pro оценили в 280 евро

Компания HONOR вывела на глобальный рынок флагманские смарт-часы Watch 6 Pro, ранее дебютировавшие в Китае. Новинка оснащается 1,5-дюймовым двухслойным OLED-дисплеем с рекордной пиковой яркостью до 5500 нит и 4500 нит в стандартном режиме, премиальным корпусом из нанокристаллической керамики и стали 316L, динамиком и микрофоном для голосовой связи, продвинутым биометрическим комплексом Intelligent Sense с функцией экспресс-сканирования здоровья в одно касание, высокоточной двухдиапазонной навигацией L1+L5 с тремя антеннами и аккумулятором с автономностью до 18 дней.

Часы также получили защиту от пыли, воды и струй высокого давления по стандартам 5ATM, IP68, IP69 и IP69K, модуль NFC, поддержку Bluetooth 5.4, керамический безель высокотемпературного спекания, фактурная восьмиугольная головка управления и гипоаллергенный ремешок с лазерной текстурой под ткань. Часы оценены в Европе от 280 евро.