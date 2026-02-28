Глобальную версию Huawei Mate 80 Pro оценили в 1300 евро

Компания Huawei раскрыла цену глобальной версии флагманского смартфона Mate 80 Pro, которая была представлена пару дней назад. Новинка обойдется в Европе в 1300 евро. Смартфон оснащается фирменным процессором Kirin 9030 Pro, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, 6,75-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2832:1280 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптической стабилизация и объектив с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 48 Мп (OIS и телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), поддержкой спутниковой связи Tiantong и двухсторонней передачи сообщений Beidou, батареей ёмкостью 5750 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 18-Вт обратной зарядок, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также фирменной прошивкой EMUI 15.