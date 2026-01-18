iPhone 18 Pro показали на рендерах

Инсайдер Джон Проссер, на которого Apple подала в суд, опубликовал видео с предполагаемым дизайном грядущего iPhone 18 Pro. По данным источника, производитель перенесет часть компонентов Face ID под дисплей. В результате на экране останется лишь один круглый вырез для фронтальной камеры. Это подтверждает другой авторитетный информатор Wisdom Pikachu. При этом Apple оставит Dynamic Island, который теперь будет представлять из себя чисто программную особенность.

Также iPhone 18 Pro приписывают наличие тыльной камеры с переменной диафрагмой, фирменной однокристальной системы A20 Pro, улучшенного фирменного модема C2 и боковой кнопки камеры на основе датчика давления вместо ёмкостного сенсора.