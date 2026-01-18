iPhone 18 Pro показали на рендерах

Инсайдер Джон Проссер, на которого Apple подала в суд, опубликовал видео с предполагаемым дизайном грядущего iPhone 18 Pro. По данным источника, производитель перенесет часть компонентов Face ID под дисплей. В результате на экране останется лишь один круглый вырез для фронтальной камеры. Это подтверждает другой авторитетный информатор Wisdom Pikachu. При этом Apple оставит Dynamic Island, который теперь будет представлять из себя чисто программную особенность.

Также iPhone 18 Pro приписывают наличие тыльной камеры с переменной диафрагмой, фирменной однокристальной системы A20 Pro, улучшенного фирменного модема C2 и боковой кнопки камеры на основе датчика давления вместо ёмкостного сенсора.

Представлен смартфон WIKO X70 с батареей 6100 мАч…
Компания WIKO выпустила на китайский рынок смартфон X70, который обойдется в 195, 225 и 255 долларов за к…
POCO M8 5G получит процессор Snapdragon 6 Gen 3…
Компания Xiaomi раскрыла подробности о смартфоне POCO M8 5G, которые еще не были представлены официально.…
Смартфон Realme C85 Pro оценен в 245 долларов …
Компания Realme выпустила на дебютный вьетнамский рынок среднебюджетный смартфон Realme C85 Pro, который …
ASUS может покинуть рынок смартфонов…
Себестоимость компонентов смартфонов, по оценкам аналитиков, к 2026 году может вырасти до 25% на фоне деф…
Apple готовит переход на собственные модемы…
Серия смартфонов iPhone 17, по данным инсайдеров, станет последней, в которой будут использоваться модемы…
Смартфоны Galaxy S26 не получат память LPDDR6…
Стандартизация объёма оперативной памяти началась с серии Galaxy S25, представленной в начале этого года,…
iPhone Fold получит новый чип и впечатляющие дисплеи…
Ранее сообщалось, что Apple достигла важного рубежа в разработке iPhone Fold — инженерам удалось создать …
RedMagic 11 Pro+ возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных флагманов под управлением операционной системы…
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor