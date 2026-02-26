Samsung представила флагманский Galaxy S26 Ultra

Samsung официально представила новые версии Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra в рамках линейки S26, сделав акцент на расширенных возможностях искусственного интеллекта и эксклюзивной для Ultra функции Privacy Display. Galaxy S26+ получил 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1440х3120 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, что выше по сравнению с 2600 нит у Galaxy S25+ предыдущего поколения. В свою очередь Galaxy S26 Ultra оснащён 6,9-дюймовой панелью Dynamic LTPO AMOLED 2X с тем же разрешением 1440х3120 пикселей и переменной частотой до 120 Гц, а также поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 2600 нит.

Главное внешнее изменение всей серии связано с блоком основной камеры, который теперь размещён в отдельном модуле под названием ambient island. Как и в случае с базовым Galaxy S26, модель Galaxy S26+ не получила ожидаемый экран Privacy Display с технологией Flex Magic Pixel OLED — эта функция остаётся эксклюзивной особенностью версии Ultra. Суть технологии заключается в том, что при активации встроенный в дисплей слой жидких кристаллов мгновенно меняет своё состояние, что приводит к резкому изменению показателя преломления. В результате изображение становится невидимым при взгляде под углом, обеспечивая приватность экрана в Galaxy S26 Ultra. Технология достаточно интересная, но на самом деле добиться аналогичного эффекта можно посредством защитного стекла по очень низкой стоимости.