Samsung представила флагманский Galaxy S26 Ultra

Главное внешнее изменение всей серии связано с блоком основной камеры, который теперь размещён в отдельном модуле под названием ambient island. Как и в случае с базовым Galaxy S26, модель Galaxy S26+ не получила ожидаемый экран Privacy Display с технологией Flex Magic Pixel OLED — эта функция остаётся эксклюзивной особенностью версии Ultra. Суть технологии заключается в том, что при активации встроенный в дисплей слой жидких кристаллов мгновенно меняет своё состояние, что приводит к резкому изменению показателя преломления. В результате изображение становится невидимым при взгляде под углом, обеспечивая приватность экрана в Galaxy S26 Ultra. Технология достаточно интересная, но на самом деле добиться аналогичного эффекта можно посредством защитного стекла по очень низкой стоимости.