Samsung Galaxy A57 показали на новых рендерах

В сети появились изображения смартфона Samsung Galaxy A57, который будет представлен в ближайшие недели. По предварительным данным, аппарат оснастят 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, фирменным 4-нанометровым процессором Exynos 1680 с максимальной частотой 2,9 ГГц, 8 или 12 ГБ оперативной, 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 12 Мп и корпусом толщиной 6,9 мм. Судя по всему, главным отличием грядущей новинки от предшественника станет толщина корпуса, ведь Galaxy A56 имеет толщину 7,4 мм.