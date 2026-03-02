Камерофон Xiaomi Leica Leitzphone показали на живых фото

В сети появились живые фото флагманского камерофона Xiaomi Leica Leitzphone, который стал главный глобальной версией ранее выпущенного Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Последний, как известно, является эксклюзивом для китайского рынка. Что касается Leica Leitzphone, то он выйдет в единственной черной расцветке. От обычного Xiaomi 17 Ultra новинка отличается физическим вращающимся кольцоом Leica Camera Ring для изменения параметров зума и экспозиции, а также пресетами для имитации съемки на классические камеры Leica M3 и M9. Сама камера состоит из модулей с разрешением 50 Мп (дюймовый датчик изображения Light Hunter 1050L с оптикой Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов). Цена смартфона в Европе составляет 2000 евро.