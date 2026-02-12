Рынок складных смартфонов стремительно развивается

Аналитики Counterpoint заявляют, что рынок складных смартфонов вступает в новый этап развития. После циклического восстановления в прошлом году 2026 год станет началом более устойчивой фазы роста. Если в прошлом году многие производители сосредоточились на нормализации складских запасов и действовали максимально осторожно при выпуске новых моделей, то в этом году ожидается более активное продвижение устройств со складным экраном. Благодаря технологическому прогрессу и более качественной реализации складные смартфоны «книжного» формата стали заметно популярнее и уже занимают 52% всех продаж в сегменте. По прогнозам аналитиков, в этом году их доля увеличится до 65%.

Улучшения в аппаратной части также изменили восприятие подобных устройств среди покупателей. Теперь их рассматривают не просто как демонстрацию технологий или необычный форм-фактор, а как полноценный инструмент для продуктивной работы с понятной практической ценностью. В отчёте отдельно подчёркивается важность выхода складного iPhone этой осенью, поскольку ожидается, что он дополнительно подстегнёт продажи в сегменте. На фоне появления складного iPhone другие производители, по слухам, готовят собственные более широкие модели книжного формата, чтобы напрямую конкурировать с первым iPhone Fold. Это положительно скажется на ассортименте доступных гаджетов, так как пользователи получат больше различных гаджетов от крупных брендов со всего мира. Это не может не радовать.