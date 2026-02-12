Рынок складных смартфонов стремительно развивается

Улучшения в аппаратной части также изменили восприятие подобных устройств среди покупателей. Теперь их рассматривают не просто как демонстрацию технологий или необычный форм-фактор, а как полноценный инструмент для продуктивной работы с понятной практической ценностью. В отчёте отдельно подчёркивается важность выхода складного iPhone этой осенью, поскольку ожидается, что он дополнительно подстегнёт продажи в сегменте. На фоне появления складного iPhone другие производители, по слухам, готовят собственные более широкие модели книжного формата, чтобы напрямую конкурировать с первым iPhone Fold. Это положительно скажется на ассортименте доступных гаджетов, так как пользователи получат больше различных гаджетов от крупных брендов со всего мира. Это не может не радовать.