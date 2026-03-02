Представлен смартфон Motorola Edge 70 Fusion

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 70 Fusion, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810. Новинка также оснащается 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1272p и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Lytia 710) и 13 Мп (сверхширик), 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, а также корпусом толщиной 8 мм и массой 193 грамма. Цена и дата начала продаж смартфона пока не объявлены.