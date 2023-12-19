Глобальную версию Nubia Z60 Ultra оценили в 680 евро

Вслед за китайским релизом смартфона Nubia Z60 Ultra компания ZTE представила глобальную версию новенького флагмана. Итак, в Европе за смартфон попросят 680, 750 и 900 евро в версиях с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Для сравнения, в Китае за базовый вариант (12/256 ГБ) просят 565 долларов.

Напомним, что Nubia Z60 Ultra характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной селфи-камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX800 с 35-мм оптикой и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм объектив с OIS), аккумулятором 6000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, защитой от воды и пыли (степень IP68), рамкой из аэрокосмического металлического сплава и фирменной оболочкой MyOS 14 на базе операционной системы Android 14.