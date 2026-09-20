Глобальную версию OPPO A7 Pro Max оценили в 600 евро

Компания OPPO представила в Европе смартфон A7 Pro Max 5G, который дебютировал в Китае еще в начале августа. Глобальную версию оценили в 600 евро за конфигурацию с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Новинка также получила аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772:1272 пикселя, адаптивной частотой обновления 60, 90 и 120 Гц, глобальной яркостью 800 нит и пиковой 1800 нит, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno G629 MC1, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт и 27 Вт соответственно, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 50 Мп с автофокусом, корпус толщиной 8,57 мм и массой 224 грамма, а также защиту от пыли и воды по стандаратм IP66, IP68, IP69 и IP69K.