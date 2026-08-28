Смартфон TECNO SPARK Go 3 Pro оценен в 165 долларов

Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью SPARK Go 3 Pro, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G81 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2. Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, двумя динамиками с поддержкой DTS, ИК-передатчиком, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также прочным корпусом, которому не страшны падения с высоты 1,5 метра. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 165 и 180 долларов в зависимости от версии.