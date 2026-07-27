HONOR Robot Phone показали на живых фото

В сети появились фотографии распаковки смартфона HONOR Robot Phone, полноценный релиз которого состоится уже в следующем месяце. Главной особенностью грядущей новинки станет 4D-механический подвес основной камеры, вращающийся на 360 градусов и отслеживающий лицо пользователя. Уровень стабилизации составляет CIPA 5.5. В состав основной камеры вошел 200-Мп главный модуль с оптикой со светосилой F/1.6, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 200-Мп модуль с перископическим телеобъективом. По утверждению автора видео, камера выдвигается всего за 0,8 секунды, а одновременно на дисплее демонстрируется специальная анимация.

Предполагается, что аппарат также оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймовым экраном, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.