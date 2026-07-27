HONOR Robot Phone показали на живых фото

В сети появились фотографии распаковки смартфона HONOR Robot Phone, полноценный релиз которого состоится уже в следующем месяце. Главной особенностью грядущей новинки станет 4D-механический подвес основной камеры, вращающийся на 360 градусов и отслеживающий лицо пользователя. Уровень стабилизации составляет CIPA 5.5. В состав основной камеры вошел 200-Мп главный модуль с оптикой со светосилой F/1.6, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 200-Мп модуль с перископическим телеобъективом. По утверждению автора видео, камера выдвигается всего за 0,8 секунды, а одновременно на дисплее демонстрируется специальная анимация.

Предполагается, что аппарат также оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймовым экраном, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Флагман Sony Xperia 1 VIII порадует новым дизайном…
Сетевые источники опубликовали изображение флагманского смартфона Sony Xperia 1 VIII, который будет предс…
HONOR X80 Pro Max получит батарею на 11000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR X80 Pro Max, котор…
Представлен смартфон Volla Phone Plinius со съемной АКБ …
Немецкая компания Volla пополнила ассортимент смартфонов моделями Phone Plinius и Plinius Plus, одной из …
Huawei Pura X Max оказался популярнее Redmi K90 Max…
Инсайдер Digital Chat Station раздобыл сведения о самых продаваемых смартфонах в Китае в период с 20 по 2…
Смартфон Xiaomi 17T получит 144-Гц экран …
Известный достоверными утечками инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Xiaomi…
В Китае представили флагманский RedMagic 11S Pro…
Смартфоны RedMagic 11S Pro и 11S Pro+ официально представили в Китае, но стоит сразу отметить, что новинк…
Samsung упростила систему камер в Galaxy S27 Pro…
Поклонникам Samsung, которые надеялись увидеть в Galaxy S27 Pro компактную версию Ultra, возможно, стоит …
HONOR X80 Pro Max 5G сразу стал бестселлером…
Компания HONOR похвасталась успехами смартфона X80 Pro Max, который вчера появился в продаже. Утверждаетс…
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor