Официально: POCO M8 Power 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что в скором времени в Индии будет представлен смартфон POCO M8 Power 5G. Производитель подтвердил наличие большой батареи, вертикально ориентированного блока основной камеры с двумя модулями и корпуса в оранжевой расцветке. Некоторые источники уверены, что перед нами ребрендинг недавно выпущенного в Китае REDMI Note 17. Если это правда, то «новинка» будет оснащена 7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2396:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 45 Вт и 22,5 Вт соответственно, 50-Мп основной камерой, модулем NFC, ИК-портом и слотом для карты памяти microSD.