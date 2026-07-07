HONOR готовит к релизу необычный складной смартфон

Ранее появилась информация о том, что компания HONOR работает над своим первым широкоформатным складным смартфоном, который должен получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6-й серии, созданный по 2-нм техпроцессу. Теперь же появилась новая утечка, которая раскрывает дополнительные подробности устройства, включая характеристики камер и ёмкость аккумулятора. По информации Digital Chat Station, инженерный прототип смартфона получил внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма и внешний экран на 5,5 дюйма. Такая внешняя панель заметно больше, чем у большинства современных складных смартфонов, что сделает повседневное использование удобнее — например, для переписки, просмотра сайтов и коротких видео без необходимости постоянно раскрывать устройство.

Главное изменение по сравнению с предыдущими утечками касается стадии разработки смартфона. Если раньше устройство находилось только на этапе тестирования, то теперь оно перешло к финальной доработке. Обычно это означает, что производитель завершает основные этапы разработки и приближается к официальной презентации. Кроме того, смартфон получит основной сенсор на 200 Мп и перископический телеобъектив для съёмки с увеличением. Также ожидается аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, который, по данным источника, станет самым большим среди флагманских складных смартфонов этого класса. Компания уже имеет опыт установки крупных аккумуляторов в тонкие складные устройства, так что это не должно стать проблемой.