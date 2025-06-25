Глобальную версию OPPO Reno 14 Pro оценили в $800

Компания OPPO выпустила смартфон Reno 14 Pro за пределами китайского рынка – первой зарубежной страной стал Тайвань. Эквивалентная цена здесь составила впечатляющие 800 долларов. Новинка оснащается 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8450 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц и глобальной пиковой яркостью 1200 нит, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116 градусов) и 50 Мп (перископ 3,5-кратным оптическим приближением и OIS), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6200 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт, корпусом толщиной 7,48 мм и защитой от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69).