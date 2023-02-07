Глобальную версию OnePlus 11 оценили в $700

Компания OnePlus представила глобальную версию смартфона OnePlus 11, которая выйдет в версиях с 8/128 ГБ и 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти. В США она будет стоить 700 и 800 долларов, а в Европе – 830 и 900 евро соответственно. Старт розничных продаж намечен на 16 февраля.

Напомним, что смартфон характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.