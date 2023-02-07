Глобальную версию OnePlus 11 оценили в $700

Компания OnePlus представила глобальную версию смартфона OnePlus 11, которая выйдет в версиях с 8/128 ГБ и 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти. В США она будет стоить 700 и 800 долларов, а в Европе – 830 и 900 евро соответственно. Старт розничных продаж намечен на 16 февраля.

Напомним, что смартфон характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (датчик Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе сенсора Sony IMX581), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками и «бионическим» вибромотором.
Xiaomi 12X скоро получит стабильную версию MIUI 14…
Профильный ресурс XiaomiUI сообщает, что совсем скоро сразу несколько устройство компании Xiaomi получат …
Бюджетный Samsung Galaxy M04 готов к выходу …
Компания Samsung объявила о том, что смартфон Galaxy M04 будет официально представлен в Индии уже завтра,…
Бюджетный смартфон Poco C50 представят 3 января …
В базе данных IMEI появились сведения о смартфоне Poco C50, который проходит под каталожным номером 22073…
Google Pixel Fold показали на рендерах…
В сети уже достаточно давно обсуждают новость о том, что компания Google планирует отправить в продажу св…
Представлена глобальная версия Redmi Note 12…
Компания Xiaomi представила в Индии глобальную версию смартфона Redmi Note 12, который уже стал хитом в К…
iQOO Neo 7 SE оценили в 300 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью среднего уровня iQOO Neo 7 SE, которая первой на р…
OnePlus 11 получит самый мощный вибромотор…
Сетевые источники сообщают, что флагманский смартфон OnePlus 11 получит новый вибромотор. Его объем соста…
Samsung Galaxy A73 и Galaxy A33 получили стабильную версию O…
Компания Samsung выпустила стабильное обновление Android 13 на базе One UI 5 для смартфонов Galaxy A73 и …
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor