Глобальную версию Realme GT 7 выпустят 27 мая

Компания Realme объявила, что официальная презентация глобальной версии смартфона Realme GT 7 состоится 27 мая. Напомним, что китайский вариант новинки был представлен две недели назад. Смартфон получил 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9400+, двухслойную систему Graphene ice-sensing с паровой камерой на 7700 мм², 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio, АКБ ёмкостью 7200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.

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