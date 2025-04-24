Глобальную версию Red Magic 10 Air оценили в 500 евро

Компания Red Magic представила международную версию смартфона Red Magic 10 Air, китайский дебют которого состоялся неделю назад. Старт продаж глобальной версии запланирован на 7 мая по цене в 500 и 650 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка получила 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, фирменный игровой процессор Red Core R3, корпус толщиной 7,85 мм, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, ОЗУ стандарта LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, систему охлаждения ICE Magic с жидким металлом и испарительной камерой, 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), подэкранную селфи-камеру разрешением 16 Мп, и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
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