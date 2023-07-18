Глобальную версию Red Magic 8S Pro оценили в 650 евро

Компания Nubia представила глобальную версию геймерского смартфона Red Magic 8S Pro, который уже продается в Китае. В Европе новинка появится в продаже 3 августа по цене в 650 и 780 евро за версии с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что аппарат оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Leading Version с максимальной частотой до 3,36 ГГц, системой охлаждения с вентилятором, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев с определением ЧСС, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, подэкранной фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 165 Вт. Red Magic 8S Pro отличается батареей на 6000 мАч и 80-Вт зарядкой.

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