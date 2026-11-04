Глобальную версию RedMagic 12 Pro показали на живых фото

Профильное издание GSMArena опубликовало живые фото представленной вчера глобальной версии геймерского смартфона RedMagic 12 Pro. Отметим, что в комплект поставки вошли чехол и зарядный кабель. В Европе новинка обойдется в 900, 1000 и 1200 евро за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что Red Magic 12 Pro имеет в своем оснащении топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K м частотой обновления 185 Гц, подэкранную 16-Мп- селфи-камеру, двойную тыльную камеру с модулями разрешением по 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 8400 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт, систему охлаждения Wind Chaser 5.0 с вентилятором со скоростью вращения 25 500 об/мин и систему жидкостного охлаждения RGB Pulsed с радиатором и двухконтурной конструкцией каналов циркуляции жидкости, а также защиту от воды по стандарту IPX8.