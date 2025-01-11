Глобальную версию Redmi Watch 5 оценили в 110 евро

Компания Xiaomi представила международную версию умных часов Redmi Watch 5, которые были выпущены в Китае еще осенью прошлого года. Новинка станет доступна для покупки 15 января по цене в 110 евро.

Напомним, что часы оснащаются фирменным программным интерфейсом HyperOS 2.0, корпусом с рамкой из алюминиевого сплава, навигационной головкой из нержавеющей стали, 2,07-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 432:514 точек, кадровой частотой 60 Гц и пиковой яркостью 1500 нит, датчиками для отслеживания показателей здоровья, 150 спортивными режимами, поддержкой GNSS, eSIM и NFC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, батареей ёмкостью 550 мАч, временем автономной работы до 24 дней или до 12 дней с активированным режимом AOD.