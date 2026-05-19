Motorola Moto G37 Power получит батарею на 7000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделями Moto G37 и Moto G37 Power, которые основаны на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6400. Базовая модель получила 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1050 нит в режиме HBM 1050 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 или 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, тыльную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, модем 5G, боковой дактилоскопический сенсор, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездо, прочность по стандарту MIL-STD-810H, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, поддержку 20-Вт проводной зарядки и корпус толщиной 7,85 мм и 191 грамм. Moto G37 Power отличается батареей на 7000 мАч, поддержкой зарядки мощностью 30 Вт и 8,89-мм корпусом массой 215 граммов. Смартфоны оценены на дебютном индийском рынке от 145 и от 165 долларов соответственно.

