Смартфон SamsungGalaxy M17e 5G оценили в 140 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M17e 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым PLS LCD-экраном с разрешением 720:1600 точек и кадровой частотой 120 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом с размерами 167:77:8,2 мм и массой 199 граммов, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IP54, боковым сканером отпечатков пальцев, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.3, модулем NFC, батареей ёмкостью 6000 мАч, предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8 и шестью номерными обновлениями ОС в будущем. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 140 долларов.

