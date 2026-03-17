Смартфон OPPO Find N6 оценили в 1435 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент складных смартфонов флагманской моделью Find N6, которая может похвастаться почти незаметным изгибом. Это стало возможно благодаря шарниру из титанового сплава и бионической симметричной четырёхосевой системе с уменьшением перепада поверхности с 0,18 мм до 0,1 мм.

Новинка также характеризуется внутренним 8,12-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2480:2248 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, внешним 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, минимальной яркостью 1 нита и сертификацией защите зрения TÜV Rheinland, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тыльной камерой Hasselblad с модулями на 200 Мп (2-осевая оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), корпусом с титановой рамкой, толщиной 4,21 мм в раскрытом и 8,93 мм в сложенном состояниях, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1435 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor