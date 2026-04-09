Смартфон HONOR Win 2 получит 2K-экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне HONOR Win 2, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие грядущего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, главной особенностью которого станет ядро Low Power Efficiency в роли сопроцессора, 6,89-дюймового плоского OLED-дисплея с разрешением 2K и кадровой частотой 185 Гц, батареи ёмкостью 10000 мАч, 3D-ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев, полноценной защиты от воды и поддержки быстрой зарядки.

Напомним, что оригинальный HONOR Win оснащается аккумулятором на 10000 мАч, 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1272:2800 точек, кадровой частотой до 185 Гц и сверхвысокочастотным ШИМ-диммированием 5920 Гц, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой 100-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной зарядок, системой охлаждения с вентилятором, защитой от воды и пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, металлической рамкой корпуса и модемом 5G.
