Смартфон HONOR 600 Star Edition показали на рендерах

Компания HONOR опубликовала изображения смартфона HONOR 600 Star Edition, который будет представлен в Китае уже 25 мая вместе с базовой и Pro-версиями. Новинка сможет похвастаться обновленным дизайном с широким блоком тройной основной камеры в стиле iPhone Air и тыльной панелью с узором.

Ранее стало известно, что китайские версии HONOR 600 и 600 Pro будут отличаться от ранее выпущенных глобальных. Главным изменением станет аккумулятор ёмкостью 8600 мАч вместо 7000 мАч в Европе. Также устройству приписывают наличие 6,57-дюймового дисплея с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит и, 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, фронтальной камеры на 50 Мп и тройной тыльной камеры с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,4 дюйма, 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп.