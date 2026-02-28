Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra оценили в 1500 евро

Компания Xiaomi выпустила на мировой рынок флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra, который обойдется в 1500 и 1700 евро за конфигурации с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что новинка имеет в своём оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2608:1200 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью от 1 до 3500 нит, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, основную камеру с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик Light Hunter 1050L с оптикой Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6800 мАч, поддержку 90-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, поддержку спутниковой связи, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а также подэкранный 3D-ультразвуковой дактилоскопический сенсор.
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
