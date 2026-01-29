Глобальную версию Red Magic 11 Air оценили в 500 долларов

Компания Red Magic анонсировала на глобальном рынке смартфон Red Magic 11 Air, который был представлен в Китае всего неделю назад. Новинка появится в международной продаже 11 февраля по цене в 500 и 600 долларов за версии с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон 6,85-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, ультратонкими рамками толщиной 1,25 мм, частотой ШИМ-диммирования 2592 Гц и подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, прошлогодним флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дополнительным чипом Redcore R4, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, 7,85-мм корпусом из алюминия аэрокосмического класса, системой охлаждения с вентилятором и подэкранной графеновой медной фольгой, боковыми кнопками с частотой опроса до 520 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки и встроенным эмулятором ПК.