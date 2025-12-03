Samsung объяснила слабое железо в Galaxy Z TriFold

Кан Мин-сок, вице-президент и глава отдела планирования продуктов Samsung Mobile Experience, в комментарии ETNews заявил, что компания стремилась довести Galaxy Z TriFold до идеального состояния, и именно поэтому выбрала Snapdragon 8 Elite вместо Snapdragon 8 Elite Gen 5. По его словам, «важнее всего было подготовить максимально совершённое и доведённое до высокого уровня устройство. Мы установили этот процессор, сосредоточившись на создании продукта с высочайшей степенью проработки». Но на деле всё гораздо проще — прошлогодний процессор банально дешевле нового, что позволило производителю продавать смартфон по относительно разумной стоимости и при этом получать хоть какую-то прибыль. Но, конечно, руководитель бренда не может такого сказать официально.