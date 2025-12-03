Samsung объяснила слабое железо в Galaxy Z TriFold

Можно с уверенностью сказать, что Galaxy Z TriFold — вершина складных технологий Samsung, продукт, созданный на основе многолетнего опыта и экспериментов, которые расширили границы этого форм-фактора. С момента анонса первого Galaxy Fold в 2019 году компания фактически создала новую категорию мобильных устройств. Но если говорить о внутренней начинке, Samsung сделала шаг назад. Вместо новейшего Snapdragon 8 Elite Gen 5 производитель выбрал прошлогодний Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Представитель компании объяснил, почему было принято такое решение, но трудно рассчитывать, что этот ответ понравится кому-то, особенно учитывая, что настоящая причина фактически лежит на поверхности.

Кан Мин-сок, вице-президент и глава отдела планирования продуктов Samsung Mobile Experience, в комментарии ETNews заявил, что компания стремилась довести Galaxy Z TriFold до идеального состояния, и именно поэтому выбрала Snapdragon 8 Elite вместо Snapdragon 8 Elite Gen 5. По его словам, «важнее всего было подготовить максимально совершённое и доведённое до высокого уровня устройство. Мы установили этот процессор, сосредоточившись на создании продукта с высочайшей степенью проработки». Но на деле всё гораздо проще — прошлогодний процессор банально дешевле нового, что позволило производителю продавать смартфон по относительно разумной стоимости и при этом получать хоть какую-то прибыль. Но, конечно, руководитель бренда не может такого сказать официально.