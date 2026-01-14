Google Pixel 10a может помешать продажам Galaxy S26

Похоже, Google не собирается оставлять Samsung простор для спокойного продвижения серии Galaxy S26 — в сети появилась утечка информации, указывающая на запуск Pixel 10a в середине февраля текущего года. Изначально авторитетный поставщик информации заявил в своих социальных сетях, что Google может представить Pixel 10a примерно в 15-17 числах февраля. А теперь другой инсайдер под ником Arsene Lupin сообщил, что релиз устройства якобы запланирован на 17 февраля 2026 года. Эта дата опережает планы Samsung, которая, как ожидается, представит линейку Galaxy S26 25 февраля.

Хотя Pixel 10a вряд ли станет прямой угрозой всей серии Galaxy S26, он способен ударить по продажам базовой модели Galaxy S26, которая, по слухам, будет стоить около 800 долларов, тогда как ожидаемая цена Pixel 10a составляет примерно 500 долларов. При этом издание Android Headlines по-прежнему считает, что Pixel 10a дебютирует в марте или апреле 2026 года, что может привести к пересечению информационного поля и маркетинговых кампаний, если бюджетный смартфон выйдет примерно 11 марта — в тот самый день, когда Galaxy S26 должен появиться в магазинах. В пользу такого сценария говорит и прошлый опыт — ранее Pixel 9a был анонсирован в марте 2025 года, но до реальных продаж добрался лишь в апреле из-за проблем на финальной стадии производства. В любом случае, Samsung придётся тягаться с ультрадоступным флагманским смартфоном от Google, который на определённых рынках пользуется огромным спросом.