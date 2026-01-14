Google Pixel 10a может помешать продажам Galaxy S26

Похоже, Google не собирается оставлять Samsung простор для спокойного продвижения серии Galaxy S26 — в сети появилась утечка информации, указывающая на запуск Pixel 10a в середине февраля текущего года. Изначально авторитетный поставщик информации заявил в своих социальных сетях, что Google может представить Pixel 10a примерно в 15-17 числах февраля. А теперь другой инсайдер под ником Arsene Lupin сообщил, что релиз устройства якобы запланирован на 17 февраля 2026 года. Эта дата опережает планы Samsung, которая, как ожидается, представит линейку Galaxy S26 25 февраля.

Хотя Pixel 10a вряд ли станет прямой угрозой всей серии Galaxy S26, он способен ударить по продажам базовой модели Galaxy S26, которая, по слухам, будет стоить около 800 долларов, тогда как ожидаемая цена Pixel 10a составляет примерно 500 долларов. При этом издание Android Headlines по-прежнему считает, что Pixel 10a дебютирует в марте или апреле 2026 года, что может привести к пересечению информационного поля и маркетинговых кампаний, если бюджетный смартфон выйдет примерно 11 марта — в тот самый день, когда Galaxy S26 должен появиться в магазинах. В пользу такого сценария говорит и прошлый опыт — ранее Pixel 9a был анонсирован в марте 2025 года, но до реальных продаж добрался лишь в апреле из-за проблем на финальной стадии производства. В любом случае, Samsung придётся тягаться с ультрадоступным флагманским смартфоном от Google, который на определённых рынках пользуется огромным спросом.
OPPO Reno 15 5G Starry Pink оценили в $430…
Компания OPPO объявила о выпуске на китайский рынок новой версии смартфона Reno 15 5G, которая выполнена …
Официально: смартфоны Realme 16 Pro готовы к выходу …
Компания Realme объявила о скором релизе в Индии смартфонов серии Realme 16 Pro. Точная дата выхода и хар…
Смартфон Huawei Pura X2 показали на первом рендере…
Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал первое изображение складного смартфона Huawei Pura X2, кот…
Глобальную версию OPPO Find X9 оценили в 1000 евро…
Компания OPPO представила в Европе флагманский смартфон Find X9, который появится в продаже через месяц п…
Флагман OPPO Find X9 появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в продажу на домашний китайский рынок флагманский смартфон Find X9, который оцене…
Смартфон Moto G 2026 оценен в 200 долларов…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G 2026, которая основана на 6-нанометрово…
Смартфон Nubia S2R показали на рендерах …
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал качественные изображения смартфона Nubia S2R, который еще …
Смартфон OPPO Reno15 Pro Mini оценили в 665 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno15 Pro Mini, которая получила компактный 6,3-д…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor