Глобальную версию Xiaomi 18 Pro Max выпустят до конца года

Компания Xiaomi официально объявила, что недавно выпущенные в Китае флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max появится в глобальной продаже до конца этого года. Предполагается, что международные версии будут отличаться от оригинальных уменьшенными батареями. Ёмкость упадет с 7000 до 6000 мАч и с 8500 до 7050 мАч соответственно.

Напомним, что новинки были выпущены в Китае 23 сентября по цене от 895 долларов и от 1045 долларов соответственно. Xiaomi 18 Pro Max оснастили 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 c тактовой частотой до 5 ГГц, 6,9-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2624:1208 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 200 Мп (датчик оптического размера 1/1,28 дюйма), 200 Мп (телеобъектив на сенсоре 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тремя динамиками, защитой от пыли и воды IP66, IP68 и IP69, а также 2,86-дюймовым дополнительным дисплеем на задней панели.