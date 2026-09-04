Представлен смартфон POCO X8 Power 5G с АКБ на 10000 мАч

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO X8 Power 5G, главной особенностью которой стал кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 10000 мАч при корпусе толщиной 8,65 мм и массой 229 граммов. Новинку также оснастили 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 812, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 или UFS 4.1 в зависимости от версии, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, поддержкой 100-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой HyperOS 3. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 380 и 410 долларов соответственно.