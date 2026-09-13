Представлен смартфон HONOR Play11 5G с АКБ на 8300 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью Play11 5G, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 613. Новинку также оснастили 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым TFT LCD-экраном с разрешением 1592:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, основной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 45-ВТ быстрой проводной зарядки, интерфейсом USB Type-C, модулем NFC, двумя динамиками, боковым дактилоскопом, корпусом толщиной 8,3 мм и 216 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K и предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой MagicOS 10.0. Смартфон уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 210 долларов.