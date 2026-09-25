Motorola Signature 27 будет работать на GrapheneOS

В марте этого года разработчики GrapheneOS объявили о партнёрстве с Motorola. Эта версия Android делает особый акцент на безопасности и конфиденциальности, поэтому поддерживает лишь ограниченное число смартфонов. Если устройство не располагает необходимой аппаратной функцией, критически важной для безопасности, порт GrapheneOS для него не выпускается. Поэтому предположение о том, что новый Motorola Signature 27 станет первым смартфоном компании с поддержкой этой операционной системы, поначалу вызывало сомнения. Теперь их больше нет — официальный аккаунт GrapheneOS подтвердил, что новый Signature станет первым смартфоном Motorola с поддержкой данной системы.

При этом команде проекта требуется ещё некоторое время до официального объявления, поэтому подробности появятся позже. Для GrapheneOS это важное событие, поскольку Signature 27 станет первым поддерживаемым системой смартфоном не от Google. Сейчас GrapheneOS совместима лишь с линейкой Pixel от Pixel 6 до Pixel 10 включительно, в том числе с моделями серии A. Также стоит отметить, что Motorola Signature 27 работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который поддерживает технологию MTE. Полноценная презентация смартфона ещё не состоялась, но известно, что он получит основную камеру на 50 Мп с сенсором Sony Lytia 910 оптического формата 1/1,28 дюйма и перископический телеобъектив на 200 Мп. Это довольно необычная комбинация, которая может заинтересовать пользователей.