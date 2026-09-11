Nothing Phone (2) не получит Android 17

Компания Nothing опубликовала перечень своих смартфонов, которые не будут обновлены до фирменной прошивки Nothing OS 5.0 на базе операционной системы Android 17. В список не вошли Phone (1), Phone (2) и CMF Phone 1. Некоторых удивило, что выпущенный в 2023 году Phone (2) не получит Android 17. По словам производителя, причина заключается в том, что производитель процессора не обеспечил его поддержку на Android 17. Заметим, что Phone (2) Nothing уже успел получить три крупных обновления ОС Android – Android 14, Android 15 и Android 16. При этом Nothing будет выпускать почти безопасности до июля следующего года.

Напомним, что Nothing Phone (2) оснащается фирменной подсветкой Glyph с 11 светодиодными лентами в 33 зонах освещения, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.