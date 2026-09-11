Nothing Phone (2) не получит Android 17

Компания Nothing опубликовала перечень своих смартфонов, которые не будут обновлены до фирменной прошивки Nothing OS 5.0 на базе операционной системы Android 17. В список не вошли Phone (1), Phone (2) и CMF Phone 1. Некоторых удивило, что выпущенный в 2023 году Phone (2) не получит Android 17. По словам производителя, причина заключается в том, что производитель процессора не обеспечил его поддержку на Android 17. Заметим, что Phone (2) Nothing уже успел получить три крупных обновления ОС Android – Android 14, Android 15 и Android 16. При этом Nothing будет выпускать почти безопасности до июля следующего года.

Напомним, что Nothing Phone (2) оснащается фирменной подсветкой Glyph с 11 светодиодными лентами в 33 зонах освещения, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.
Смартфон TECNO SPARK Go 3 Pro оценен в 165 долларов …
Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью SPARK Go 3 Pro, которая базируется на…
Redmi показала дизайн смартфона K100 Pro Max…
Компания Redmi официально подтвердила дату презентации серии K100 Pro — она состоится 11 августа. Вместе …
REDMI Note 17 Pro Max протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона REDMI Note 1…
Флагманский Oppo Find X10 получит аккумулятор 8000 мАч и 200…
Компания Oppo готовит к выпуску новую линейку смартфонов Find X10. Старт продаж на китайском рынке заплан…
ЕС вынудила Google сделать Android открытым для ИИ-конкурент…
Европейский союз обязал Google предоставить конкурирующим ИИ-помощникам и поисковым системам более широки…
В ЕС возникла проблема с гарантией OnePlus…
Растущее число пользователей OnePlus в странах Европейского союза сталкивается с проблемами гарантийного …
POCO X8 Power получит батарею на 10000 мАч…
В сеть утекли рекламные материалы смартфонов POCO X8 и X8 Power, которые будут представлены в Индии уже в…
Официально: Motorola Edge 70 Neo готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что официальный релиз смартфона Edge 70 Neo состоится в ближайшее время в Инд…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor