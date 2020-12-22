Glorious анонсировала модульную клавиатуру GMMK PRO

Glorious GMMK PRO это полностью модульная клавиатура в маленьком размере.

Клавиатура выполнена из алюминия с гравировкой на обратной стороне.

Glorious GMMK PRO позволяет создать собственную уникальную клавиатуру. Кроме того, клавиатура имеет встроенные светодиоды с 16,8 миллионов RGB с несколькими режимами.

Модель Glorious GMMK PRO представлена в белом и черном исполнении. Подключение клавиатуры осуществляется через съемный кабель USB Type-C.

Клавиатура Glorious GMMK PRO доступна для предварительного заказа. Ее стоимость составляет 169 долларов. Поставки начнутся с 2021 года.