Glorious анонсировала модульную клавиатуру GMMK PRO

Клавиатура выполнена из алюминия с гравировкой на обратной стороне.
Glorious GMMK PRO позволяет создать собственную уникальную клавиатуру. Кроме того, клавиатура имеет встроенные светодиоды с 16,8 миллионов RGB с несколькими режимами.
Модель Glorious GMMK PRO представлена в белом и черном исполнении. Подключение клавиатуры осуществляется через съемный кабель USB Type-C.
Клавиатура Glorious GMMK PRO доступна для предварительного заказа. Ее стоимость составляет 169 долларов. Поставки начнутся с 2021 года.