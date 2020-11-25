Google Fit Wear получили важный апдейт

Во время карантина многие пользователи остаются дома, не ходят в тренажерные залы, не занимаются какими-то активными физическими тренировками, так что калории сжигаются менее активно. Зная, что многие заботящиеся о своем здоровье люди будут суетиться и беспокоиться из-за своих калорий в ближайшие несколько недель, Google начал выпускать обновление для умных часов Google Fit for Wear OS, благодаря которому отслеживание ваших тренировок фактически потребует меньше усилий. Теперь умные часы будут более четко определять ваши усилия, будут точнее считать калории и определять активность пользователя, позволяя меньше переживать о наборе веса. Но, конечно, за вас часы заниматься не будут, так что делать какие-то упражнения в домашних условиях все же придется.