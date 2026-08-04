Google Health теперь поддерживает синхронизацию с Apple Health

Компания Google начала распространять обновление приложения Google Health, которое наконец позволяет синхронизировать тренировки Fitbit, количество шагов, показатели здоровья и другие данные с Apple Health. После установки Google Health 5.05 достаточно открыть профиль, перейти в раздел «Partner apps» и выбрать Apple Health, чтобы напрямую связать оба сервиса. Ранее пользователи могли переносить данные только из Apple Health в Google Health, но не наоборот. Из-за этого для синхронизации информации Fitbit с Apple Health приходилось использовать сторонние приложения, такие как Power Sync for Fitbit или Fitbit to Apple Health Sync, либо прибегать к различным обходным решениям.

Стоит напомнить, что приложение Google Health пришло на смену приложению Fitbit в мае. Запуск нового сервиса оказался не самым удачным — пользователи критиковали ИИ-помощника для контроля здоровья, обновлённый интерфейс и ряд других изменений. Позже Google выпустила несколько обновлений, устраняющих часть наиболее распространённых претензий. Одновременно с этим обновлением Google объявила о запуске функции Smart Health Links. Она позволяет делиться медицинскими записями с врачом или членами семьи, но пока что это нововведение доступно только в США и лишь в пилотном режиме. Обычно производители умной электроники стараются не брать на себя ответственность за здоровье пользователей, так как это потом может обернуться судебным иском, так что сервис ограничен.