Google Messages получит поддержку спутниковой связи

Согласно недавно обнаруженной информации, компания Google начала работу над реализацией поддержки спутниковой связи в своей новой операционной системе, и эта функция, скорее всего, дебютирует с предстоящей версией ОС Android 14. Инсайдеры сообщили, что подсказки на этот счёт уже присутствуют в приложении Google Messages — с большой долей вероятности спутниковая связь будет реализована именно посредством данного приложения, которое сейчас используется только для СМС-сообщений. Дело в том, что западный журналист обнаружил интерфейс аварийной связи в приложении Google Messages, хотя сама функция пока не доступна. Впрочем, добавление спутниковой связи в Google Messages означает, что в будущем мы можем увидеть эту функциональность и на других устройствах Android, а не только на фирменных устройствах компании.

Данная функция действительно позволит пользователям отправлять текстовые сообщения, используя только спутниковую связь в тех регионах, где нет покрытия сотовой связи. Это, что вполне логично, значит, что она не заменит сотовую сеть, но будет дополнительным инструментом в случае сбоев в работе сотовой сети. При этом нужно понимать, что реализовать поддержку спутниковой связи недостаточно — на деле нужно ещё реализовать аппаратную поддержку, а только после этого уже интегрировать новый API. Без необходимого модуля спутниковой связи в составе мобильного модема говорить о поддержке спутниковой связи нет никакой необходимости.
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