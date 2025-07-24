Google Pixel 10 Pro Fold показали на пресс-рендерах

Профильный ресурс Android Headlines опубликовал качественные изображения складного смартфона Google Pixel 10 Pro Fold, который будет официально представлен 20 августа. Устройство демонстрируется в серой и зеленой расцветках. По предварительным данным, аппарат получит фирменный процессор Tensor G5, 6,4-дюймовый внешний дисплей и аккумулятор ёмкостью 5015 мАч. Цена на новинку стартует от 1900 евро.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Pixel 9 Pro Fold оснащается 8-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2076:2152 точки и частотой обновления 120 Гц, 6,24-дюймовой внешней OLED-панелью с разрешением 1080:2424 точки и кадровой частотой 120 Гц, фирменным чипсетом Tensor четвертого поколения, 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5000 мАч, тройной тыльной камерой с модулями на 32 Мп, 10,8 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), двумя 10-Мп фронтальными камерами и защитой от воды в соответствии со степенью IPx8.
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