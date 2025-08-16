Google Pixel 10 Pro Fold получит защиту от воды

Профильное издание WinFuture поделилось подробностями о характеристиках складного смартфона Google Pixel 10 Pro Fold, который будет представлен уже 20 августа. Итак, аппарат оснастят фирменной платформой Tensor G5, чипом безопасности Titan M2, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, корпусом из авиационного алюминия толщиной 5,2 мм и 10,8 мм, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, предустановленной операционной системой Android 16, 6,4-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 1080:2364 точки, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 8-дюймовым внутренним Super Actua Flex-экраном с разрешением 2076:2152 точки, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью до 3000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация), 10,5 Мп (сверхширик) и 10,8 Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим приближением), двумя 10-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 5015 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками и тремя микрофонами с шумоподавлением.