Google Pixel 10 Pro и Pro XL показали на рендерах

Вслед за рендерами Google Pixel 10 инсайдер OnLeaks опубликовал первые изображения Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Итак, первый сохранит старый дизайн и габариты 152,8:72:8,6 мм с 6,3-дюймовым дюймовым дисплеем. Старшая модель получит 6,8-дюймовый экран. Также оба смартфона оснастят основной камерой с перископическим модулем и фирменной однокристальной системой Tensor G5 производства компании TSMC. Ранее Google сотрудничала с Samsung Foundry. Предполагается, что новый процессор получит серьезную оптимизацию под нужды искусственного интеллекта. Официальный релиз линейки Google Pixel 10 ожидается в августе 2025 года.