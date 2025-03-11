Google Pixel 10 Pro и Pro XL показали на рендерах

Вслед за рендерами Google Pixel 10 инсайдер OnLeaks опубликовал первые изображения Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Итак, первый сохранит старый дизайн и габариты 152,8:72:8,6 мм с 6,3-дюймовым дюймовым дисплеем. Старшая модель получит 6,8-дюймовый экран. Также оба смартфона оснастят основной камерой с перископическим модулем и фирменной однокристальной системой Tensor G5 производства компании TSMC. Ранее Google сотрудничала с Samsung Foundry. Предполагается, что новый процессор получит серьезную оптимизацию под нужды искусственного интеллекта. Официальный релиз линейки Google Pixel 10 ожидается в августе 2025 года.

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