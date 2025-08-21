Google Pixel 10 Pro оценили в 1000 долларов

Компания Google пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделями Pixel 10 Pro и Pro XL, которые оценены в 1000 и 1200 долларов за базовые версии с 128 ГБ и 256 ГБ соответственно.

Меньшую модель оснастили 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2856:1280 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3300 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, фирменной 3-нанометровой платформой Tensor с тактовой частотой до 3,78 ГГц и графическим адаптером IMG DXT-48, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, от 128 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 48 Мп (сверхширик с углом обзора 123˚) и 48 Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим приближением), фронтальной камерой разрешением 42 Мп, аккумулятором ёмкостью 4870 мАч, поддержкой 29-Вт проводной и 25-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 16, локального виртуального помощника Magic Cue и функции ИИ на базе Gemini. Большая модель отличается 6,8-дюймовым экраном с разрешением 2992:1344 пикселя, батареей на 5200 мАч и 39-Вт проводной зарядкой.
