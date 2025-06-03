Google Pixel 10 Pro показали на фото

В сети появились живые фото смартфона Google Pixel 10 Pro, который будет официально представлен 13 августа вместе с Pixel 10, Pixel 10 Pro XL и складным Pixel 10 Pro Fold. Уже через неделю после дебюта новинки появятся в продаже. Что касается технических параметров, то пока известно о наличии фирменной 3-нанометровой однокристальной системы Tensor G5 и новой функции Pixel Sense. Последняя является ничем иным как персональным ассистентом, обрабатывающим данные прямо со смартфона и выдающим контекстные подсказки из системных и сторонних приложений. Вероятно, ближе к дате выхода сетевые инсайдеры раскроют больше подробностей о грядущих новинках.