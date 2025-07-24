Google Pixel 10 Pro показали во всех расцветках

Профильное издание Android Headlines поделилось качественными изображениями флагманских смартфонов Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, которые будут официально представлены 20 августа. Базовую модель оснастят черной, белой, серо-голубой и светло-зелёной расцветками, фирменной однокристальной системой Tensor пятого поколения, 16 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4870 мАч и 6,3-дюймовым дисплеем. Старшая модель будет отличаться 6,8-дюймовым экраном, аккумулятором на 5200 мАч, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Цены на грядущие новинки стартуют от 1100 и от 1300 евро соответственно.