Google Pixel 10 Pro засветился на видео

В сеть утекло видео со съемок рекламного ролика смартфона Google Pixel 10 Pro, который еще не был представлен официально. Кадры из видео подтверждают предыдущие слухи о дизайне грядущей новинки. Судя по всему, аппарат не будет сильно отличаться от Pixel 9 Pro. Что касается характеристик и особенностей, то производитель сделает акцент на новом процессоре и возможностях искусственного интеллекта.

Напомним, что предыдущее поколение оснащается фирменной однокристальной системой Tensor G4, 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1280:2856 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 16 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Samsung GNK), 50 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 42 Мп, батареей ёмкостью 4560 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 27 Вт и 21 Вт соответственно.