Google Pixel 10 показали в четырёх расцветках

Профильный ресурс Android Headlines опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Google Pixel 10, который будет официально представлен 20 августа. Аппарат демонстрируется в черной, синей, голубой и жёлто-зелёной расцветках. Официально цвета будут называться Obsidian, Indigo, Frost и Limoncello. Отметим появление в блоке основной камеры третьего модуля, благодаря чему стеклянный блок камеры теперь занимает больше места. Предполагается, что тыльная камера получит модули с разрешением 48 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10,8 Мп (телеобъектив, как в Pixel 9 Pro Fold). По данным инсайдера Роландта Квандта, Pixel 10 будет стоить 900 и 1000 евро за конфигурации с 128 и 256 ГБ памяти соответственно.