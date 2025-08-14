Google Pixel 10 получит беспроводную зарядку Qi2

Эта утечка подтверждает слухи прошлого месяца, когда Pixel 10 засветился вместе с зарядным диском для беспроводной зарядки. По данным NieuweMobiel, новые чехлы Pixel 10 могут выйти в синем, чёрном, зелёном и светло-голубом цветах, а для Pixel 10 Pro и Pro XL будут доступны серый, зелёный и белый варианты. Это действительно интересная ситуация, потому что производитель явно делает ставку на софт на релизе новых флагманских смартфонов. А в данном случае пользователь получает ещё и аппаратное улучшение, пусть и посредством специального чехла. Это может положительно сказаться на интересе к данной новинке, особенно на фоне того, что беспроводная зарядка в последние годы становится всё более и более востребованной среди потребителей флагманских гаджетов. Интересно только узнать скорость данной зарядки.