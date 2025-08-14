Google Pixel 10 получит беспроводную зарядку Qi2

До презентации Google Pixel 10 остаётся всего неделя, но поток утечек не утихает. Теперь нидерландское издание NieuweMobiel опубликовало новые изображения, на которых, предположительно, показаны фирменные чехлы PixelSnap с круглым вырезом в центре — намёк на поддержку стандарта беспроводной зарядки Qi2. Появление Qi2 с магнитным креплением в Pixel 10 стало бы заметным шагом вперёд. Среди Android-смартфонов полноценную поддержку Qi2 с встроенными магнитами сегодня предлагает только HMD Skyline, тогда как модели с пометкой «Qi2 Ready», например новые складные Samsung, используют магнитные чехлы, чтобы работать с этим стандартом.

Эта утечка подтверждает слухи прошлого месяца, когда Pixel 10 засветился вместе с зарядным диском для беспроводной зарядки. По данным NieuweMobiel, новые чехлы Pixel 10 могут выйти в синем, чёрном, зелёном и светло-голубом цветах, а для Pixel 10 Pro и Pro XL будут доступны серый, зелёный и белый варианты. Это действительно интересная ситуация, потому что производитель явно делает ставку на софт на релизе новых флагманских смартфонов. А в данном случае пользователь получает ещё и аппаратное улучшение, пусть и посредством специального чехла. Это может положительно сказаться на интересе к данной новинке, особенно на фоне того, что беспроводная зарядка в последние годы становится всё более и более востребованной среди потребителей флагманских гаджетов. Интересно только узнать скорость данной зарядки.