Google Pixel 11 показали на первых рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks и профильный ресурс Android Headlines опубликовали первые изображения смартфона Google Pixel 11, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, грядущая новинка будет отличаться от прошлого поколения более тонкими рамками вокруг экрана и полностью закрашенным в черный блоком основной камеры. По данным источника, новинку оснастят корпусом с размерами 152,8:72:8,5 мм, 6,3-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED, фирменной однокристальной системой Tensor шестого поколения и тройной тыльной камерой.

Напомним, что Google Pixel 10 имеет в своем оснащении процессор Tensor G5, 6,3-дюймовый экран LTPS-OLED с разрешением 2424:1080 точек, кадровой частотой 60-120 Гц, яркостью до 2000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus 2, корпус массой 200 граммов, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10,5 Мп (телеобъектив и OIS), селфи-камеру на 10,5 Мп, батарею ёмкостью 4970 мАч, поддержку 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также поддержку спутниковой связи.

