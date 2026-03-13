Смартфон Lava Bold 2 5G оценили в 140 долларов

Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Bold 2 5G, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7060 с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6 ГБ оперативной, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, предустановленной операционной системой Android 15, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,55 мм, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.3, а также интерфейсом USB Type-C. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 140 долларов.