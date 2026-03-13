Смартфон Lava Bold 2 5G оценили в 140 долларов

Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Bold 2 5G, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7060 с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6 ГБ оперативной, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, предустановленной операционной системой Android 15, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,55 мм, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.3, а также интерфейсом USB Type-C. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 140 долларов.

Смартфон HONOR WIN получит защиту от воды …
Компания HONOR раскрыла новые параметры смартфона HONOR WIN, который будет представлен 26 декабря. Итак, …
Представлен тонкий смартфон Moto X70 Air Pro …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto X70 Air Pro, главной особенностью которой…
Samsung Galaxy S26 полностью рассекречен …
Профильное издание AndroidHeadlines раскрыло дизайн и характеристики смартфонов Samsung Galaxy S26 и Gala…
Глобальная версия Huawei Mate 80 Pro готова к выхода …
Компания Huawei объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Mate 80 Pro состоитс…
Vivo X300 Ultra получит аккумулятор на 7000 мАч…
Сетевой информатор Дебаян Рой (Gadgetsdata) раскрыл подробности о флагманском смартфоне Vivo X300 Ultra, …
Samsung уже разрабатывает Exynos 2800…
Недавний анонс процессора Exynos 2600, созданного по 2-нм GAA-техпроцессу Samsung, стал для отрасли сигна…
Представлен смартфон Realme P4 Power 5G с АКБ на 10001 мАч…
Компания Realme представила смартфон P4 Power 5G, который появится в продаже на дебютном индийском рынке …
Redmi Turbo 5 Max получит защиту от воды …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне Redmi Turbo 5 Max, который…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor